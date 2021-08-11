行政院計畫推出振興5倍券，行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，振興券等同現金，但要有使用期限，才不會被存起來，引發各界討論。前立委沈富雄直言，蘇貞昌的腦筋轉不過來，並指只要解封，經濟自然就能振興，當務之急是去幫助失業或薪水減少者。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得蘇貞昌就是腦筋轉不過來」，不要去管那個振興，只要解封振興就自然回來，你要管的是紓困，並指這一次的經濟困境是，供應面和需求面的這個介面被隔板和梅花座斷掉了，所以現在有困難的是供應鏈裡面的工作人員。

沈富雄指出，自己做了一個很詳細的田野調查，現在真的沒工作的，或是收入減少的人大概有4成，不會超過5成，收入沒受影響的不要理他，我們有的是錢沒地方花，「只要把這些工作沒有、收入減少的，盡量快給、給多，而且給的讓他沒有說付房租、付小孩子的這個費沒有錢，這要趕快解決」。

和沈富雄同台的郭正亮也說，人家各國發現金，都認為是在紓困，就只有他認為他是在振興，真是莫名其妙，而且計算去年3倍券振興的效果，就連計算方式都有問題，是用不到8%的、使用信用卡的人去連結3倍券，然後用這樣來推論，3倍券的消費期間長達6個月，6個月信用卡消費5800元這算什麼？