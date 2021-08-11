高雄桃源明霸克露橋斷造成復興等3里形成孤島，有居民想回家回不去，晚間傳出有民眾橫越玉穗溪落水失蹤，正搜救中。（高雄市消防局提供）

高雄連日豪雨沖毀桃源明霸克露橋，復興等3里形成孤島，不僅山上居民受困無法外出，有居民想回家回不去，今日就有7、8位居民想涉水硬闖回去，遭到公路總局現場人員制止，晚間5時40分傳出有民眾橫越玉穗溪疑似落水，下落不明，六龜警消證實確有此事，救難人員搜救到晚間6點30停止搜救，待明天繼續搜尋，初步了解，落水疑是桃源區代表謝宜珍，警方強調，因尚未找到目擊者，身分仍須確認。

台20線94K＋050明霸克露橋第1、2跨大梁流失，公路總局第三區養護工程處正在積極搶通便道中，高雄山區雨勢雖已減緩，午後仍有持續偶有強降雨，造成便道泥流，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致生危險。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，根據今日氣象情資，玉穗溪上游有強降雨，甲仙段因此提前撤離所有施工人員及機具，但今日下午5時40分復興端保全回報，看見有民眾橫越玉穗溪疑似有人落水，立即通報地方警消單位協助協尋。

陳正偉表示，今日就有7、8位居民想涉水硬闖斷橋處，遭到公路總局現場人員制止，居民說要上山去農作，也有人說要趕回去餵雞、澆花，但現場天候仍不穩定，如果強行通過玉穗溪，可能會遭沖走，呼籲里民請勿進入工區或橫越荖濃溪及玉穗溪，配合地方政府及里辦公室的規劃安置。

六龜分局表示，警消接獲報案後，立即出動人員到現場搜尋，但天色已暗，今日搜救動作到晚間6時30分停止，明天一早繼續搜救，目前得知，落水者疑似是桃源區代表謝宜珍，但因尚未找到目擊者，身分還要再確認。