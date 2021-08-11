近期常下起午後雷陣雨，雨勢又大又急，淹水狀況頻傳，桃園市八德區民眾更是抱怨連連。對此水務局回應，這幾波大雨的時雨量大多超過40毫米以上，11日起陸續安排會勘，徹底檢視原因。

八德區的里長直呼，聽到打雷就知道不妙了，大雨一來就容易淹水，里民就會打電話希望有人趕快處理，10日連續跑了好幾個淹水點視察，忙到晚上8點才停下來吃飯，現在只要感覺快下雨就會怕。

水務局統計，10日那場大雨，八德區10分鐘降雨23毫米，30分鐘降雨52毫米，1小時降雨72毫米，是桃園市降雨最多的區域，已遠超過保護標準。陸續有議員、里長反映，包括僑興新村、瑞泰里介壽路二段428巷至528巷、建國公園附近、自強九街、興豐路八德國中附近，5處常淹水地區將逐一會勘。

水務局表示，最常淹水的僑興新村因地勢低窪，加上早期為農地現改為重畫區，農水路需更新改善，已向營建署申請6000萬欲建置「豐德路雨水下水道工程」，以改善淹水問題，這次淹水狀況也已向營建署回報，希望能趕緊入案啟動。

水務局說，除了透過議員、里長等人反映外，防災科也都緊盯各區的臉書粉專，只要有民眾發出淹水貼文、照片等，就會進行追蹤調查，不過八德區排水狀況良好，大雨後的半小時內積水就會消退，民眾不用太過擔憂。