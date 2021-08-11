全國公投投票權人名冊，從8月10日-12日開放民眾查詢。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府宣導全國公投投票權人名冊開放民眾查詢，也跟上剛落幕的東京奧運，以「麟洋配」羽球奪金，最後一分鷹眼判定球落在界內的關鍵畫面，清楚載明投票人的資格查詢，讓選民直呼很接地氣，in上奧運風潮。

當作原定今年8月28日全國性公民投票及第10屆立法委員(台中市第2選區)陳柏惟罷免投票，因受新冠肺炎疫情影響延後投票，但台中市各戶政事務所造冊作業未受影響，已於原定投票日前20天(造冊基準日即8月8日)完成編造投票(權)人名冊作業，8月10日至12日開放民眾查詢公投案投票權；陳柏惟罷免案則可到台中市第二選區戶籍地公所閱覽投票人名冊。

市府民政局長吳世瑋表示，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等4項全國性公民投票日期原定於8月28日舉行，因受疫情影響，延至12月18日投票；而第10屆立法委員(台中市第2選區)陳柏惟罷免投票，改訂於10月23日。

由於兩種投票皆以原8月28日有投票權資格的投票(權)人為限，即8月8日(含當日)已登錄戶籍登記資料依規定有投票(權)人資格者，編入投票(權)人名冊；至於已編入名冊的投票(權)人於8月9日(含當日)以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權，提醒民眾須特別留意。

吳世瑋說，由於2類投票日因疫情延後，造成戶所保管名冊期間拉長，相對增加民眾戶籍異動改註劃刪的情形，大幅增加戶所作業上的難度。

以烏日戶政所為例，公民投票初步統計人數6萬3778人，罷免投票初步統計人數6萬1153人，該區劃分49個投票所，每個投票所須造3份名冊，以2個投票案計算，共編造294份名冊，同時還須核對人名按「戶」裝釘2類投票通知單(約12萬4931張)。

在投票(權)人名冊及投票通知單送出前，皆須仰賴戶政人員小心翼翼、謹慎改註相關異動，對戶政人員造成不小作業壓力，但所有戶政人員辛勞與付出，達成任務。

民政局表示，8月10日至12日止，民眾憑身分證字號及生日即可至內政部戶政司網站查詢，或到戶籍地區公所閱覽投票權人名冊。

另立委罷免投票部分，可到台中市第2選區戶籍地區公所閱覽是否具備投票資格，若對查詢結果有疑義，請於閱覽期間內，向戶籍地區公所申請更正，以保障投票權益。