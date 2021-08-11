副市長戴謙（右二）、社會局長陳榮枝（右）將物資搬上巡迴車。（曹婷婷攝）

台南市社會局為提供弱勢家戶所需物資，於新營區設置實物愛心銀行溪北分行，委託社團法人台灣普力關懷協會辦理，但物資運送需要專車載運以減輕物資囤放壓力，也希望盡快把物資送到有需要民眾手中，國際獅子會300 D-1區第43屆總監林江和及各分會向國際獅子會美國總會申請補助，購買1輛物資巡迴車贈予台灣普力關懷協會，提供愛心銀行溪北分行載運物資，服務弱勢。

為感謝國際獅子會之善行，今天由副市長戴謙、社會局長陳榮枝見證捐贈儀式，由國際獅子會300D-1區林江和總監代表捐贈，台灣普力關懷協會理事長張慧芳代表受贈，並由戴謙副市長代表市長頒贈感謝狀。

張慧芳理事長表示，分行秉持市長黃偉哲「照顧弱勢優先」施政理念，媒合國際獅子會捐贈物資巡迴車，幫助更多弱勢民眾及家庭渡過難關。林江和總監表示，實物愛心銀行幫助弱勢，與國際獅子會「有需要的地方，就有獅友的服務」及該會「糖尿病防治教育宣導、兒童視力篩檢、兒童癌症教育宣導、推動植樹做環保以及關懷飢餓」等五大志業目標理念契合。

本土新冠肺炎疫情爆發迄今，實物愛心銀行各分行一直站在服務弱勢第一線，親身感受各行各業所受到的衝擊，部分民眾因此工時減少、甚至失業，生活頓時陷入困境，其中不乏需要請防疫照顧假的單親家庭，承受生活與經濟上的雙重壓力，受助民眾表示，非常感謝實物愛心銀行提供各界善心物資，紓解經濟壓力。

社會局表示，截至7月底，10間實物愛心銀行受贈計市價474萬9000餘元愛心物資，共18099人次受益。在疫情尚未趨緩情況下，許多弱勢家庭資源逐漸減少，國際獅子會300D-1區秉持服務社區、行善天下理念，關懷弱勢不遺餘力，不僅是對市府的肯定，更展現堅強又溫暖的善心。

黃偉哲表示，市府照顧弱勢不因疫情而停歇，也希望此次捐贈活動能號召有志之士，共同參與支持市府協助弱勢行列。社會各界源源不絕支持，都是市府最堅強後盾，市府也會善用並珍惜這些得來不易的社會資源。