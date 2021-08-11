台中縣市合併時人口為264萬8419人，10年間成長17萬2903人，2021年上半年就業人口成長至138.4萬人，相較2019年增加5.1萬人，市府統計自市長盧秀燕上任兩年多來，平均每日增加50多個就業人口，人口紅利加上大量就業機會，帶動經濟持續升溫。

挺過疫情帶動投資熱，市府表示，經濟部公布「投資台灣三大方案」，至7月30日台中市吸引199家業者投資，投資金額達2237億元，預計未來3至5年內將創造1萬6799個就業機會，投資家數名列前茅。

台中市今年第2季7項經濟指標拔頭籌，其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數蟬聯五季的佳績。

經發局指出，市府尋求民間企業投資台中，顧疫情拚經濟，投資看漲深化產業鏈結升級，創造長期就業機會，盧秀燕上任以來至7月底，民間投資共5311億元，指標性投資案包括三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、麗寶outlet二期、美光擴廠等。

還有知名大廠如巨大機械、車王電子、華邦電子等大型台商回流台中；新興離岸風電廠商如金豐、天力離岸風電、永冠集團與世紀樺欣先後投資台中，帶動台中就業及發展。

經發局強調，台中擁有17所大專院校，科系橫跨各行各業人才充足，隨投資案件逐步落實，協助企業徵才與供需媒合，針對綠能、風電等新興產業，配合行政院「前瞻基礎建設計畫」政策推動，帶動國際在台投資、培養風電產業人才，增加就業機會，完善國內風電產業供應鏈。