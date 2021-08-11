今年全國運動會將於10月16日至21日在新北市舉行，8月1日起已陸續於新北市及高雄市舉行資格賽，苗栗縣長徐耀昌指示規畫讓第1梯次148名選手、教練及隊職員優先施打疫苗，未來第2梯次選手們，將視疫苗剩餘及調度情形於賽前再進行安排。

苗栗縣政府表示，預防全運會賽事期間參賽隊選手、職員，跨區移動可能造成風險，為讓選手在運動場館進行訓練及比賽期間可以多一層保護力，以確保參賽選手的健康，讓選手們安心參賽，為苗栗爭取最好的成果，因此縣府特別規畫替選手接種事宜。

另外，苗栗縣即日起開放6月10日前已接種第1劑疫苗且間隔滿10週者接種AZ疫苗第2劑。苗栗縣18鄉鎮市衛生所與13家醫療院所，提供AZ疫苗施打第2劑預約及接種服務，請符合鄉親盡速預約及施打，並於接種疫苗時記得攜帶雙證件身分證及健保卡與疫苗接種紀錄卡(黃卡)準時報到。

縣府指出，這輪AZ疫苗為第4輪平台剩餘數，數量有限，用罄為止，符合施打限本縣居住或工作者。