受到新冠疫情影響，許多老字號餐廳一一停業，王品集團旗下的越式料理餐廳「沐越」今(11)日也在官方臉書宣布結束營業，全台門店將營業至8月31日為止，消息一出讓不少人意外，直呼「可惜了」。

沐越公告全品牌結束營業。(圖/截自臉書)

《沐越Mu Viet越式料理》晚間在臉書公告，全品牌結束營業，表示在經過多方評估後，忍痛做出決定，因應品牌調整，沐越全台門店將營業至8/31，謝謝大家長期以來的支持及惠顧。

「沐越」6、7月已連收3店，沒想到仍不敵疫情衝擊，直接收掉品牌，無預警宣告熄燈，讓不少人震撼。網友紛紛回應「好可惜喔，還好我吃過了」、「這麼好吃怎麼要關」、「可惜了！我覺得還不錯吃耶！」、「好難過」、「不會吧？才想去說」、「東西很好吃…太可惜了」。

2017年成立的「沐越」自6月底相繼收掉3家門市後，全台門市數從5家剩下2家，不料還沒撐到疫情結束就宣布全面停業，「沐越」以越南創意料理路線聞名，除了越南河粉，也有宮廷菜餚，其中「迷路雞」則是店內受到不少台灣人青睞的越南道地名菜。