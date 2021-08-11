東京奧運落幕，中國隊共獲88面獎牌，在獎牌榜榜名列第二，僅次於美國。惟一張「奪得金牌的省份」的地圖在網路廣為流傳，華中大省安徽沒有獎牌得主，在地圖上顯得格外突兀，官媒「人民網-安徽頻道」更刊出題為《安徽體育「0獎牌」的尷尬，值得好好反思》文章，批評「這個成績也與近年來安徽經濟社會蓬勃向上的發展勢頭不相符」，「著實令人尷尬」。

「人民網-安徽頻道」發表評論文章指出，這次是自2008年北京奧運以來，安徽省成績最差的一次，「這個成績也與近年來安徽經濟社會蓬勃向上的發展勢頭不相符」，「著實令人尷尬」。文章稱，東京奧運會安徽省共有8名運動員「為國出征」，是參加境外奧運會項目最多的一次，「儘管如此，安徽還是無緣此次奧運會獎牌，不得不接受這個冰冷殘酷的事實」。

文章提到，安徽擁有6100多萬常住人口，近年來經濟社會發展奮起直追，取得振奮人心的成績，在「十三五」時期更被譽為「綜合實力躍升最明顯、轉型發展成效最突出、人民生活改善最顯著」，而安徽的體育事業曾經創出輝煌，首位獲得奧運金牌的中國人許海峰就是安徽人。

文章又稱，安徽省早在2017年開展體育強省建設，要在奧運會上位居全國前列獲得獎牌，「然而，四年多時間過去了，這次的成績無疑敲響了警鐘，提醒著安徽體育行政部門：是時候奮起直追了！」

文章認為，奧運會是對體育發展水平的檢閱，「運動員在賽場上取得獎牌與否只是一個表徵，運動員背後的訓練、選拔、激勵等機制是否合理以及一個地方競技體育管理舉措是否有效，才是更應該引起關注的本質」。安徽省「0獎牌」值得好好反思，尤其是安徽的體育行政管理部門。