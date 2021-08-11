侯彥西、莫莉和「直播小霸王」宥凱在愛情片《再說一次我願意》中，擔綱男女主角郭書瑤、蔡凡熙的最強親友團，3人11日在七夕前亮相，也是疫情後久違的公開活動。侯彥西感嘆疫情時停工2個多月都在吃老本，「宅在家吃東西、打遊戲儲值卻容易大肆花錢，我還胖了4公斤，到快解封能出門工作，我才花了3周減肥，還先斷食3天，不過胃太痛就沒繼續了！」

都在經營電商的莫莉和宥凱卻完全相反，2人表示工作營業額不減反增，莫莉更多了時間經營社群、和品牌合作，代言數量也翻倍，「工作滿多的，幸運！只是拍攝變得比較克難，都在居家進行」。 宥凱更表示今年業績已經快破億，現場誇海口承諾要自掏腰包要包場請粉絲看片。

莫莉從拍攝前到去年12月殺青後，不但為戲剪去長髮，更靠重訓和飲食控制瘦了7公斤，她笑說：「第1次演電影，想說大銀幕會放大，而且瑤瑤又那麼小1隻，不想讓自己看起來太大隻。」她透露，拍攝期間吃得健康，「我真的是很控制，拍戲時便當我都不能吃，都另外準備自己，畢竟第一次上大銀幕，要狀態好一點。」

她在片中狂揍侯彥西，把他推在地上又打又踹，侯彥西形容激烈程度，「她打得不小力，抓著衣領瘋狂甩我的頭，彷彿地震！」莫莉開玩笑說：「身體都熱了！」《再說一次我願意》預計年底上映。