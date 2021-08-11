公車司機普遍給人陽剛老成形象，但新北市1名外表嬌小可愛、氣質甜美的24歲少女竟也是名公車司機，她在抖音上分享工作日常，笑說自己為了多存點錢，選擇在尖峰時段開公車，PO文說「為了夢想！女生也能開大客車」、「工作再辛苦，也要笑著過每一天」，勵志逗趣的內容讓她粉絲激增至9千多位。

1名抖音帳號為「艾嫚妮」的女網友在抖音平台上分享她身為「公車司機」的日常，她今年僅24歲就從事普遍為男性從事的公車司機，她將多張再公車駕駛座上自拍的照片串接剪輯成抖音影片，包括托腮、微笑和可愛特效等照片，也在影片中放上字幕備註說她今年24歲、身高160公分、牡羊座，俏皮呆萌的形象馬上讓她爆增粉絲，如今粉絲數已達9千多人。

1名抖音帳號為「艾嫚妮」的女網友在抖音平台上分享她身為「公車司機」的日常，她今年僅24歲就從事普遍為男性從事的公車司機。（翻攝自抖音帳號「艾嫚妮」）

「艾嫚妮」其他的抖音影片中，還有她帥氣轉動方向盤的影片，只見她排檔動作俐落，左右看來車的眼神相當認真，她PO文笑說「我是公車司機工作再辛苦，也要笑著過每一天」、「為了夢想！女生也能開大客車」；她也會PO出1日上班生活，從上車巡視、設定悠遊卡機器、設定路線、下班打卡等 坦言這份工作「沒有熱忱是待不下去的，加油吧」。

據悉，「艾嫚妮」是在新北客運工作，從影片中可得知行經範圍包含新北汐止的亞太科技園區站，還有結班紀錄實駛188公里路程，她曾留言說公車司機其實不難考，就看個人敢不敢開上街，因為想快點多存錢，她負責跑上下班雙尖峰時段的「單班」，行駛路線一趟大約2小時，中途上廁所會有些不便，需要臨時停靠在加油站旁，不過大部分乘客都會體諒。

許多網有則留言說，「想搭公車上班了」、「這不坐爆怎麼可以」、「同是公出司機給妳敬佩」、「我明天開始要搭公車上班」、「什麼路線、哪裡可搭」、「我是開貨車的可以認識妳嗎？」「這麼年輕開大車，厲害」、「開大車真的帥，挑戰自我！祝福妳」。