湖南張家界今發通告指出，現就疫情防控期間，除特定店家，即日起暫停市城區實體店面營運。

通告即日起生效，內容包括：一、除中低風險區域的加油站、液化氣經營點、車輛維修店，從事藥品醫療器械、消毒用品經營的藥品零售企業和高風險區域藥品零售企業總部外，暫停市城區超市、便利店（食雜店）、米店、水果店、餐飲店等實體店面營運。

二、列入保持供應的企業名單，由市、區商務主管部門確定並在市、區人民政府官網進行公開。供一般採取網上採購、非見面採購和直接配送方式進行。

三、繼續營業的各類經營主體（包括機關食堂）務必強化消毒措施，一律憑消費者綠色健康碼、3日內核酸檢測陰性證明准允消費，不得接待相關單位或消費者進入經營場所範圍內從事商品選購和業務恰談活動；機關內餐廳不得5人以上的聚集。從事商品配送的各類市場主體，一律不得安排當日內未消毒的設施設備和兩日內未進行核酸檢測、未持有3日內核酸檢測陰性證明、沒有綠色健康碼的送貨員配送各類商品。

四、從事商品配送的設施設備和未拆封的商品在到達配送目的地後，一律要求消毒。在未採取消毒之前，商品一律不得直接轉由下一級配送單位、配送員或消費者接收。

五、各防控責任單位要加強疫情防控形勢研判，適時對城鄉結合部和農村地區的市場經營主體活動進行嚴管，並完善具體保障措施；各單位各部門要加強宣傳、引導消費，確保通告要求完全貫徹落實；各級行業主管和市場監管部門要加強各類市場經營主體管控，發現違反通告的具體行為，一律依法進行查處，並按規定要求交由公安部門處理