疫情三級警戒經濟部提供商業服務業5到7月紓困補貼，今遭時代力量立委質疑有漏洞，業者拿到296億紓困金，發到勞工手上卻僅有10億元。經濟部喊冤「誤解政策本意」，這筆紓困金本來就主要幫助企業先活下去。統計至8月11日為止，已核撥305億元、共18萬餘家業者領取。

經濟部商業司指出，當初提供補助，是因為企業受疫情衝擊快倒了，要先穩住業者，員工才有穩定收入，因此提供受衝擊企業「一次性營運」與停業企業「營運與員工一次性薪資」兩種補貼，這主要是針對企業的。

至於純勞工補貼，另有勞動部「安心就業計畫」薪資差額補貼，以及「充電再出發訓練計畫」訓練補貼兩種做支援。

經濟部商業服務業補貼從6月開辦，針對5到7月營收減少一半或是受中央命令停業企業紓困，前者給予按全職員工數，每人4萬元的一次性營運補貼。後者停業者可按員工數人頭每人1萬領取紓困金，另給予勞工薪資補貼3萬元加上就業安定基金共4萬元補助，這部分必須轉到勞工戶頭，否則會涉及侵占罪。

雖然澄清是立委誤解，但商業司強調，後續也會針對補貼企業端進行查核，領取一次性營運補貼者，要看它裁員比例有無超過規定，也就是200人以下離職員工數不得超過1／6、200到500人不得超過1／8、500人以上不得超過1／10，如違規將會對追回補貼款。

而停業者，經濟部也會看其紓困金有無撥到勞工手上，這部分會查核轉發證明文件，以確認補貼款確實發給員工。