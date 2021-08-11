「最美博士」許藍方近日深陷與已婚康姓醫生學長不倫戀風波，她今（11日）再次於臉書PO出與康姓醫生對話截圖，強硬否認不倫戀，指對方所說上摩鐵之事絕非本人，「針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。」「宅神」朱學恒也搭上時事，在YouTube上傳一段昔日訪問許藍方的影片，寫下：「我發現我整場訪問只記得這件事情。」網友更是留言笑瘋留言，大讚許藍方果然是超前部署。

擁有一雙水汪汪大眼睛與溫柔氣質的許藍方，日前遭已婚康姓醫生學長的正宮妻子控訴與丈夫有不倫戀，手上更握有許藍方傳給丈夫的「非常完整」私密照，震驚全台灣。但許藍方則是堅決否認不倫戀，反控是被康姓學長騷擾，不解為何康姓醫生要向妻子虛構兩人不存在的關係。

隨著許藍方不倫風波越燒越大，朱學恒也在YouTube上傳昔日訪問許藍方的片段，引發網友熱議。影片中許藍方評論吳怡農被週刊跟拍，疑似有女友的話題時，就被朱學恒好奇提問：「以您的判斷是什麼樣的關係，會在凌晨4點47分前往一名單身男性的房間然後拜訪？」

想不到許藍方竟然一臉正經回答：「如果是在凌晨4點47分可能是他們要準備開會資料吧，對吧？7點就要開會的話，這樣是不是很合理。」許藍方的答案不僅讓朱學恒當下表情尷尬臉歪，連網友也笑瘋了，紛紛在影片下留言「朱大聽到準備開會資料後的表情真是經典」、「博士的想法真厲害」、「原來是超前部署，厲害了」、「來膜拜聽說朱大難得一臉尷尬的直播，凌晨四點四十七分去準備開會資料真的超棒的」。