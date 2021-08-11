夏和熙每日花許多時間在保養上。（三立提供）

夏和熙首度獨挑大樑主持Vidol最新網路美妝節目《女神降臨》，有鑑於美妝節目在台灣越來越少，他希望這節目能引領新世代做不一樣的美妝保養、時尚穿搭，並讓大家知道誰才是真正的「美妝大王」。他坦言這次是他的個人主持秀有點壓力，除主持之外還要掌控好來賓與老師、接收工作人員給的暗示等，錄影前1天還因此失眠。

夏和熙每日花許多時間在保養美妝上，疫情期間也每天花2個半小時妝扮自己，笑說即使在家不出門也會好好整理自己，這段時間已胖了4公斤，若再讓自己成天蓬頭垢面，只會越來越消沉。

向來敢言的夏和熙爆料疫情期間在家上網，看到走文青風的Lulu黃路梓茵的影片，他大嘆：「Lulu的風格我實在不敢領教，文青風跟村姑風僅一線之隔。」並喊話Lulu：「妳要不要邀請我去妳家，幫妳改造一下？」還點名安心亞在家太邋遢，一定要逼她看他的新節目好好學習一下，他說：「之前和居家的安心亞視訊，我完全認不出是她，還以為是別人。」沒想到安心亞不以為意，笑回：「唉呀，在家又沒關係。」

日前夏和熙與《全明星運動會》隊員們視訊慶生，看到大家的模樣瞬間傻眼，先是看到自己在螢幕裡變胖的樣子讓他直喊「天啊！」為了在螢幕上好看，夏和熙還自備網美燈打光，被大家虧：「跟我們視訊幹嘛還要打光？」他笑回：「基本的禮貌還是要有好嗎？」8／18起，《女神降臨》每周三晚8點同步於三立新聞網、Vidol官網、三立新聞粉絲專頁、Vidol粉絲專頁、娛樂星聞粉絲專頁、女神降臨粉絲專頁以及Vidol YouTube共同播出。