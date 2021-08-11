香港女星張柏芝出道超過23年，當年就以絕世美顏紅遍亞洲，演技也多次獲獎肯定，儘管感情生活或3個兒子經常被拿來討論，但她依舊許多人的女神；最近張柏芝分享一段影片，承認懷念20歲的自己，更PO出多張21年前舊照，讓眾人對她幾乎零變化的顏值感到震驚。

9日張柏芝在IG上傳一段「有歷史」的影片，畫面中的她一飾兩角，紮起馬尾的她好奇問著長捲髮披肩穿著女人味的她，「你（妳）會懷念20歲的自己嗎」，點點頭燦爛地笑說「會」；接著出現一連串20多年前的張柏芝，在以前的戲劇作品中的模樣，她只輕描淡寫地描述「二十一年」。

張柏芝當年在《忘不了》中展現精湛演技，也獲得金像獎女主角肯定。(圖/ 摘自張柏芝IG)

張柏芝在1998年踏入演藝圈，1999年到2004年是她最多電影作品的時期，每年至少3部，無論是女主角和配角，在戲中都能看到她的美貌和令人意外的演技；在她回憶21年前的影片中，有《星願》的虞秋男、《烈火戰車2極速傳說》的涼子和《忘不了》小慧等等，都是她的代表作。

而過了至少21年，張柏芝的顏值和現在幾乎零差異，還多了點成熟女人味，令粉絲都覺得相當驚人；張柏芝當年靠《星願》拿下金像獎最佳新演員，隔年則以《忘不了》獲得金紫荊獎最佳女主角和金像獎最佳女主角。