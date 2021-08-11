台彩威力彩連槓38期，上期總獎金已累計上看13億，9日開獎再度槓龜，下期威力彩將在明（12日）開獎，頭獎上看15億元。近來彩券行買氣超熱，「小孟老師」星座塔羅牌之清水孟指出，除了生肖屬「兔、虎、蛇、龍」的人外，4星座在開獎日偏財運噴發，值得一試手氣，或許能有好事發生。

Top4【獅子座】

太陽仍舊駐守獅子座的本命宮位，顯示獅子座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3【金牛座】

天王星加速進入金牛座的本命宮，加上金星入偏財宮，顯示金牛座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2【巨蠍座】

太陽攏照巨蟹座的財帛投資宮位，顯示巨蟹座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽攏照財帛宮也象徵金黃色，小孟老師建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

Top1【處女座】

受到水星、金星、火星加速移入處女座的元辰本命宮影響，三星匯聚互相照耀處女的財寶庫。小孟老師建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。

小孟老師分享，8月12日當天最適合去投注站的好運時辰為「早上07：00-13：00；傍晚17：00-19：00」。開運財神方位落在正南方，建議可以尋找住家或辦公室南方的投注站下注；此外，「兔、虎、蛇、龍」則為當日好運生肖。