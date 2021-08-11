在議員們大肆爭論有無必要花大錢來對抗氣候變遷和貧窮後，美國聯邦參議院今晨以些微差距，通過一項執行總統拜登施政要點的3.5兆美元（新台幣約97.5兆元）支出計畫。

路透社報導，參議院昨天才以69比30票，通過一項吵了好幾個月的1兆美元基礎建設法案。這項提案將對道路、橋梁、機場和水運航道，作出美國數十年來的最大投資，但法案能否順利通過眾議院仍不明朗。

民主黨籍參議員緊接著把焦點轉向一項預算決議案，內含3.5兆美元後續行動方案的支出指示。

這些法案對拜登（Joe Biden）而言是當務之急。拜登試圖在民主黨以些微差距掌控參眾兩院時制定全面變革，以防2022年期中選舉後失去對國會的掌控權。

參議院從昨天開始馬拉松式的連續投票（vote-a-rama），此一程序允許參議員有機會對這項預算決議案提出修正案。過程一直持續到今晨，議員們一共表決了近50個修正案。

歷經14小時的表決程序後，參議院終於以50對49票通過預算決議案，兩黨議員壁壘分明。

根據美聯社，這項預算藍圖包括免費學前班和社區大學、有薪家事假和一項投入環境事務的平民氣候團（Civilian Climate Corps）等新計畫。美國境內數以百萬計的非法移民有新的機會來獲取公民身分；各州也將有財務誘因來制定對勞工更友善的法律。

此外，聯邦醫療保險（Medicare）將加設牙齒和視聽力方面的津貼；稅額抵減和補貼將使公用事業和產業擁抱乾淨能源。至於疫情期間加強的子女稅額抵減措施，還有聯邦健保補助則將獲得延長。

共和黨人反對這項支出計畫。參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）雖支持1兆美元基建法案，但他形容3.5兆美元的支出計畫「太激進」。

為阻止民主黨人的支出計畫，數十名共和黨籍參議員也簽署一項承諾書，宣示今秋美國舉債能力耗盡時，不會同意予以提升。目前舉債上限為28.5兆美元，若不提高或暫停法定債務上限，可能導致聯邦政府關門或債務違約。