新北市三重一名黃姓男子的愛車賓士CLA250停在室內停車場，竟然不翼而飛，警方追查發現，竟然是竊賊演技了得，假裝成鑰匙不見的著急車主，成功騙過鎖匠，花1萬1千元當場配了新晶片鑰匙，輕鬆將車開走。所幸警方6小時內攔下失竊賓士，當場逮捕竊嫌並查扣剛複製完的晶片鑰匙。

這起竊案發生在5日，ETtoday新聞雲報導，黃男6時許前往三重區貴陽街巷內的室內停車場，準備開車上班，卻發現愛車賓士CLA250不見了，立即報案。警方調閱監視錄影，發現2名可疑男子，經追查，其中一人是三重區劉姓鎖匠，專門配置汽車晶片鑰匙。

劉姓鎖匠表示，當天一大早接到一名男子來電稱「我的賓士晶片鑰匙不見了！」，且急於用車，請他到停車場配鑰匙。該男神態著急，讓劉姓鎖匠一時忘了要查驗行照、證件，當場配好晶片鑰匙，男子付了1萬1千元後，就將賓士車開走。

警方追查發現，竊賊相當狡猾且法熟練，先將賓士開到泰山山區改掛其他車牌下山，幸好警方在6小時內於新莊頭前運動公園將賓士攔下，逮捕33歲邱姓竊嫌，並當場查扣剛複製完的晶片鑰匙及原本的車牌。