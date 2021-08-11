國內疫情持續延燒，但已呈現趨緩，行政院研擬推出5倍券來振興經濟，但該以何種形式方式發放，在近期掀也起討論。除了中央政府正緊鑼密鼓在籌備5倍券的發行相關事宜之外，各地方政府也紛紛開始研擬並推出配套政策加碼振興，目前在6都當中高雄和台南已經明確喊出加碼措施，而雙北也已透露加碼5倍券的意向，以下是6都目前對5倍券加碼相關措施的最新動態：

台北市

台北市副市長黃珊珊4日時表示，台北市未來將針對中央紓困推振興券作加碼，研議採2種方法進行，其中一種是使用電子券，「我們希望不要像中央一樣印什麼券」。不過，台北市長柯文哲11日被問及此事時則說，錢要有效使用，要先確認到底要紓困、振興還是轉型，決定戰略後才決定戰術。

新北市

新北市長侯友宜11日表示，目前中央並沒有完整公布確定的振興方案，待中央公布後，新北一定會全力配合，像是去年就推出新北地方特惠券，期待中央趕快完成振興方案的定案。

桃園市

桃園市長鄭文燦10日表示，桃市府除配合行政院政策，推出「好市券」刺激消費，後續也將推出一系列振興措施，將振興的範圍擴大到商圈和旅遊業等，希望能配合振興券政策帶動地方經濟成長。

台中市

至於台中市長盧秀燕6日接受媒體訪問時表示，「政府還在籌備當中，我們也在內部籌備中，到時候會搭配」。

台南市

台南市長黃偉哲11日上午表示，目前除了規畫觀光旅遊業的加碼，除了抽車子之外，不排除在車子上面升等，電動車是在考量的範圍之一，且送電動車有多重意義，除了節能減碳，一方面台南是低碳城市，電動車也是未來的趨勢

高雄市

行政院規劃推出5券政策後，高雄市長陳其邁開出第一槍，在10日時宣布加碼1千元高雄券，讓5倍券加上高雄券後「5倍變6倍」，配合10月國慶煙火等大型活動，目標為高雄搶攻百億振興商機。

至於高雄券細節方面，陳其邁11日表示，目前還在規畫當中，但過去高雄市在夜市券、商圈券、時時抽等活動，已經累積一定的經驗，但這次跟去年又不一樣，今年受困的產業規模、程度都更嚴重，因此會擴大、加碼，刺激民眾消費，把錢留在高雄。