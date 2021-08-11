美國參議院10日表決通過1兆美元基礎建設法案，接著靜待眾議院批准，但眾院民主黨進步派議員恐成阻礙，堅持參院要先通過針對貧窮、醫療保健、氣候變遷等議題的3.5兆美元法案。

批准1兆美元基建法案的14小時後，參院11日以50票對49票的些微差距，通過3.5兆美元預算案框架，此措施將引領委員會草擬高達3.5兆美元的支出法案，專門用於推動氣候倡議、有薪假、兒童照護、教育、醫療保健計畫。

這也讓民主黨朝開啟「預算協議程序」（budget reconciliation）跨出第一步，藉此民主黨可突破參院50票對50票僵局，在無共和黨投票的情況下批准法案。

拜登政府提出的1兆美元基建法案周二在參院表決，連同參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在內的19位共和黨議員，加入50位民主黨議員行列投下贊成票，以69票同意、30票反對的結果通過。

但拜登政府可別高興太早，該法案送往眾議院表決可能會橫生枝節。主要是眾院民主黨進步派，急於在2022年期中選舉前兌現競選承諾，反而給這項跨黨派基建計畫設下新障礙。

預料眾院民主黨進步派不會對基建法案做大幅更動，但他們堅持參院先通過3.5兆美元預算決議案，旨在改善貧窮、氣候變遷、醫療保健等問題。

眾院正處於休會期，要等到9月20日才會復會，但眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）表示，議員8月23日就會重返國會山莊，針對這些攸關財政支出的大案斟酌協商。

參院批准的1兆美元基建法案，除了對現有的聯邦公共工程計畫支出重新授權，還將額外投入5500億美元，用於水利工程、電網、安全措施等項目。

而5500億美元的支出中，1100億美元撥給道路橋樑工程，660億美元用來改善鐵路網絡，650億美元挹注於擴大寬頻覆蓋率，包括每月補助低收入家庭30美元支付網路服務費。