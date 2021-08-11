 

?te壞特以BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指5萬1700元、Design Legend 設計傳奇系列白K金鑲鑽戒指14萬8800元、Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊169萬9000元、Serpenti Tubogas 單圈螺旋腕錶30萬7600元、Serpenti圓形金屬太陽眼鏡2萬3100元，搭配Bottega Veneta個性十足。（服裝/Bottega Veneta、攝影/JOJ PHOTO）
?te壞特以BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指5萬1700元、Design Legend 設計傳奇系列白K金鑲鑽戒指14萬8800元、Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊169萬9000元、Serpenti Tubogas 單圈螺旋腕錶30萬7600元、Serpenti圓形金屬太陽眼鏡2萬3100元，搭配Bottega Veneta個性十足。（服裝/Bottega Veneta、攝影/JOJ PHOTO）

?te壞特以BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指6萬9000元、Design Legend 設計傳奇系列玫瑰金四環戒指7萬9100元、Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊21萬5000元、Design Legend系列玫瑰金鑲鑽手環81萬5000元、Serpenti Back to Scale橢圓形金屬太陽眼鏡1萬5800元、Serpenti Forever Maxi Chain焦糖拓帕石色小羊皮肩背包8萬7800元，搭配Loewe裙裝展現神秘氣質女伶的樣貌。（服裝/Loewe、攝影/JOJ PHOTO）
?te壞特以BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指6萬9000元、Design Legend 設計傳奇系列玫瑰金四環戒指7萬9100元、Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊21萬5000元、Design Legend系列玫瑰金鑲鑽手環81萬5000元、Serpenti Back to Scale橢圓形金屬太陽眼鏡1萬5800元、Serpenti Forever Maxi Chain焦糖拓帕石色小羊皮肩背包8萬7800元，搭配Loewe裙裝展現神秘氣質女伶的樣貌。（服裝/Loewe、攝影/JOJ PHOTO）

BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，31萬3600元。（BVLGARI提供）
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，31萬3600元。（BVLGARI提供）

BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，26萬元。（BVLGARI提供）
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，26萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI FIOREVER系列藍寶石與鑽石項鍊，20萬9100元。（BVLGARI提供）
BVLGARI FIOREVER系列藍寶石與鑽石項鍊，20萬9100元。（BVLGARI提供）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環，25萬3900元。（BVLGARI提供）
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環，25萬3900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，59萬4000元。（BVLGARI提供）
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，59萬4000元。（BVLGARI提供）

?te壞特以獨特嗓音、神秘風格收穫一票粉絲，更以專輯《一個人的臥室》入圍金曲新人獎，出道時總以帽子遮臉的她，是因避免影響醫院的工作，但近兩年她將工作重心放在音樂上，她摘下帽子露出全新髮色，並以精品新裝搭配頂級珠寶寶格麗，展現截然不同的時尚魅力。

談到金曲，壞特直說接獲消息當下有點震驚，在感謝曾幫助過她的人、家人之餘，「另一方面也覺得很神奇，之前覺得不太可能發生的事情發生了。」過去她是依循體制在學校乖乖唸書的宅女，能有機會可以走紅毯、甚至入圍，是她過去從沒想過的，也讓她俏皮地直呼「真的是很扯啦！」對於金曲她抱持平常心，也笑說看好YELLOW黃宣拿獎，但本性活潑可愛的她也半開玩笑地補充「每天睡前都會祈禱一下」，同時她也預告本次紅毯她會以自己喜愛的亮色系服裝為主，讓大家期待一下。

前陣子因疫情關係許多工作停擺，本身是貓奴的壞特，除陪伴家人、學習編曲、閱讀心靈成長的書，當然還有陪貓玩，愛貓的她還表示「常常會幫他們寫歌」，而她也在疫情期間養成美甲的習慣，也變成與家人互動的方式之一，「每天幫我媽媽擦指甲油的時候，就會一直說媽媽你是我的女王，你要愛自己」，雖入手光療機，但每天依照心情換顏色的她更愛使用可撥式指甲油，其中藍色系、霧面指甲油是她的最愛。

最後說到私服，壞特露出靦腆笑容「我都亂穿，T恤、牛仔褲之類的」，過去素顏被拍讓她十分介意，讓她直說「可以有更美好的角度。」不過談到是左臉人、右臉人時表示沒有特別偏好，「好像沒有認真看過，應該要找時間認真看一下」雖然私服不特別講究，但近期她時常與造型師討論、了解自己的喜好、與適合的風格，「我喜歡1950年代那種，窄上身、下蓬，顏色選擇上則是繽紛一點」飾品部分則喜歡浮誇、有存在感的飾品，本次接受本報邀請以寶格麗i搭配Loewe、Bottega Veneta，呈現出不同氛圍，也顯現品牌珠寶的百搭性，Bvlgari B.zero Rock系列，是以羅馬競技場為靈感，展現大膽精神與無畏勇氣。

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#壞特 #過去 #指甲油 #私服 #金曲