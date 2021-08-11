?te壞特以BVLGARI B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指5萬1700元、Design Legend 設計傳奇系列白K金鑲鑽戒指14萬8800元、Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊169萬9000元、Serpenti Tubogas 單圈螺旋腕錶30萬7600元、Serpenti圓形金屬太陽眼鏡2萬3100元，搭配Bottega Veneta個性十足。（服裝/Bottega Veneta、攝影/JOJ PHOTO）

?te壞特以BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指6萬9000元、Design Legend 設計傳奇系列玫瑰金四環戒指7萬9100元、Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊21萬5000元、Design Legend系列玫瑰金鑲鑽手環81萬5000元、Serpenti Back to Scale橢圓形金屬太陽眼鏡1萬5800元、Serpenti Forever Maxi Chain焦糖拓帕石色小羊皮肩背包8萬7800元，搭配Loewe裙裝展現神秘氣質女伶的樣貌。（服裝/Loewe、攝影/JOJ PHOTO）

BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，31萬3600元。（BVLGARI提供）

BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，26萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI FIOREVER系列藍寶石與鑽石項鍊，20萬9100元。（BVLGARI提供）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環，25萬3900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，59萬4000元。（BVLGARI提供）

?te壞特以獨特嗓音、神秘風格收穫一票粉絲，更以專輯《一個人的臥室》入圍金曲新人獎，出道時總以帽子遮臉的她，是因避免影響醫院的工作，但近兩年她將工作重心放在音樂上，她摘下帽子露出全新髮色，並以精品新裝搭配頂級珠寶寶格麗，展現截然不同的時尚魅力。

談到金曲，壞特直說接獲消息當下有點震驚，在感謝曾幫助過她的人、家人之餘，「另一方面也覺得很神奇，之前覺得不太可能發生的事情發生了。」過去她是依循體制在學校乖乖唸書的宅女，能有機會可以走紅毯、甚至入圍，是她過去從沒想過的，也讓她俏皮地直呼「真的是很扯啦！」對於金曲她抱持平常心，也笑說看好YELLOW黃宣拿獎，但本性活潑可愛的她也半開玩笑地補充「每天睡前都會祈禱一下」，同時她也預告本次紅毯她會以自己喜愛的亮色系服裝為主，讓大家期待一下。

前陣子因疫情關係許多工作停擺，本身是貓奴的壞特，除陪伴家人、學習編曲、閱讀心靈成長的書，當然還有陪貓玩，愛貓的她還表示「常常會幫他們寫歌」，而她也在疫情期間養成美甲的習慣，也變成與家人互動的方式之一，「每天幫我媽媽擦指甲油的時候，就會一直說媽媽你是我的女王，你要愛自己」，雖入手光療機，但每天依照心情換顏色的她更愛使用可撥式指甲油，其中藍色系、霧面指甲油是她的最愛。

最後說到私服，壞特露出靦腆笑容「我都亂穿，T恤、牛仔褲之類的」，過去素顏被拍讓她十分介意，讓她直說「可以有更美好的角度。」不過談到是左臉人、右臉人時表示沒有特別偏好，「好像沒有認真看過，應該要找時間認真看一下」雖然私服不特別講究，但近期她時常與造型師討論、了解自己的喜好、與適合的風格，「我喜歡1950年代那種，窄上身、下蓬，顏色選擇上則是繽紛一點」飾品部分則喜歡浮誇、有存在感的飾品，本次接受本報邀請以寶格麗i搭配Loewe、Bottega Veneta，呈現出不同氛圍，也顯現品牌珠寶的百搭性，Bvlgari B.zero Rock系列，是以羅馬競技場為靈感，展現大膽精神與無畏勇氣。