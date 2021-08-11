受新冠疫情衝擊，行政院主計總處公布6月失業率上升至4.8%，不少公司行號不敵虧損倒閉，被迫轉職的情況也漸增。一名女網友因公司倒閉需要重新找工作，看到物流業司機的職缺，薪資加獎金月入可達10萬，好奇女生當物流司機有會不會很難？

原PO日前在PTT女板發文表示，原本任職的公司因疫情關係，在降二級警戒之前就倒閉，失業後已經待在家兩週，在求職網找工作，發現很少有符合自己薪資需求的職缺。

疫情衝擊下物流業衝擊較小，原PO搜尋相關職缺後也發現，物流司機月薪有3萬5千元，加上獎金跟加班費，甚至能有10萬元，考量薪資不差、離家也近，好奇詢問「女生是否也能夠成為貨車司機呢？考照什麼的會不會很難？」

網友紛紛回應給建議，「先不說開車，妳可以整天搬貨嗎」、「評估看看搬貨吃不吃的消」、「我只有男生朋友是開這個的，薪資差不多6~8萬」、「純開車的可以，開車又要搬貨最好不要」。不過也有人分享看過物流女司機，「我家附近的宅配司機是女生」、「我有女生朋友是宅配司機喔！人很瘦小但超有力氣的」。