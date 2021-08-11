風箏衝浪列2024奧運項目，雲林縣政府規畫在四湖鄉三條崙海水浴場舉辦首屆公開賽。（本報資料照片）

東京奧運台灣選手創佳績，引發全台奧運熱潮，雲林縣政府計畫處11日表示，風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，「雲林國際風箏衝浪學校」去年底在四湖鄉三條崙海水浴場啟用，已規畫今年10月舉辦第1屆公開賽，延續奧運熱潮。

「雲林國際風箏衝浪學校」去年12月底啟用，成為全台唯一經IKO認證通過的學校，今年4月正式招生，已有不少人報名，雲林縣政府還在四湖鄉三崙國小設立「海洋教育中心」，提供免費水上安全教育訓練，也安排國小學童體驗適合親子同樂的「風翼衝浪」，從小扎根。

縣計畫處處長李明岳表示，縣府已完成規畫「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽暨體驗系列活動」，原本5月起陸續開放民眾參與體驗活動，但因防疫3級警戒而延後，如今疫情趨緩，體驗活動可望於8月底或9月初展開，為公開賽暖身。

李明岳說，風箏衝浪已是2024巴黎奧運正式競賽項目，國際間也有常態性比賽，但台灣較少此類競賽，「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽」將可提供全台風箏衝浪選手競技舞台，也可展現舉辦競賽的能力，對日後爭取風箏衝浪國際賽有莫大助益。

李明岳說明，每年9月至隔年4月，是最適合體驗風箏衝浪的季節，此計畫包含風箏衝浪體驗及風箏衝浪競賽，均於經IKO認證的雲林國際風箏衝浪學校及三條崙海域舉辦，若持續推動，將可打造四湖鄉成為全台風箏衝浪的推動基地。

四湖鄉長蘇國瓏大力支持風箏衝浪運動，強調三條崙海域擁有獨特的地理優勢，外海沙洲與岸邊形成1處風力穩定的平水區域，適合風箏衝浪初學者練習；冬季東北季風的風力高達40幾節，則是風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域。