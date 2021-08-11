（黃金價格重挫後，不見強勢反彈，今年來的跌幅高達8.43％。資料來源／StockQ）

美元指數11日突破93，走升氣勢如虹，非美貨幣多數明顯下滑，跌勢最慘就屬黃金，8/6、8/9兩個交易日金價走跌超過4％，本周以來回升無力，11日金價僅小抬頭至1739美元/盎司，外資交易商認為，金價這次這樣的重跌法，加上縮債氛圍正在醞釀，跌勢將難以在短時間內改變。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，黃金大幅下挫與其「抗通膨」屬性失去光環有關。黃金作為零息資產，在低利率環境下可發揮「抗通膨」作用，但在聯準會縮債升息預期增強下，黃金因零息而大幅被拋售，成為亮麗的非農數據和聯準會「放鷹」下，受傷最重的資產。

楊傲正分析，技術上，黃金日線圖的50天線已跌破200天線，形成死亡交叉，預示金價有進一步下行空間。目前金價波動的上方關鍵阻力在1750～55、1765水準，短期內不收復關鍵阻力，基於預估黃金價格將持續下行、並再度下試1718、1700的關口。

探詢金價重挫之後的支撐價位，美元的走勢也是參考點。FXTM富拓指出，美元升勢能否長線持續，第一步仍要看聯準會大部分官員的立場，是否比目前市場預期2023年開始升息來得更鷹派；同時，要觀察的是，美元升勢應會維持一波、接一浪，不是在短期內出現大幅上揚。