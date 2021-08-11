警方查獲設局賣毒黑吃黑的嫌犯到案。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方查獲設局賣毒黑吃黑的嫌犯到案。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

20多歲郭姓男子9日與友人透過通訊軟體與陳姓嫌疑人約定以24萬6000元購買250公克安非他命，未料，在北區某停車場交易時，郭男與友人遭對方噴辣椒水攻擊，友人還被西瓜刀砍傷，郭男憤而報警，警方也傻眼「買毒還敢報警？」先後逮捕陳、姜2嫌到案，但2嫌聲稱，只搶到10萬餘元，警方訊後，依加重強盜罪報請台南地檢署偵辦，建請2人羈押，並擴大深入追查中。

警方9日接獲郭姓男子報案，其自稱以通訊軟體與陳姓嫌疑人聯繫，約定以24萬6000元買250公克安非他命，到場後，與友人坐上姜姓嫌疑人駕駛自小客車，拿出現金欲交易時就遭到辣椒水攻擊，但沒買到毒品，還遭2歹徒搶走24萬6000元現金，也害朋友遭砍傷，實在氣不過，決定衝來報警。

台南市警五分局獲報立即組成專案小組，調閱監視器及運用科技偵查，掌握嫌疑人身分，9日下午4時許於東區持台南地檢署拘票拘提姜姓嫌疑人（19歲）到案，查扣作案用手機2支，10日1時許於永康區持拘票拘提陳姓嫌疑人（20歲）到案，查扣西瓜刀1把、辣椒水1罐、手機1支，贓款現金1萬4200元等贓證物。

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