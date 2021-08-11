金馬影后陳淑芳和金鐘視帝藍葦華在將於8月20日上映的國片《期末考》飾演祖孫，片中一場陳淑芳生病住院，藍葦華焦急在旁照顧的戲，藍葦華說：「原本是心裡很糾結的戲，但是淑芳阿姨很可愛，躺在病床上躺著躺著就睡著了，還睡到打呼連天！」他說自己聽到陳淑芳打呼聲笑場到不行，趕緊把她喚醒，重新整理情緒再來過，陳淑芳事後也連聲「拍謝拍謝」。

而在片中飾演校長的「阿西」陳博正也讚陳淑芳好相處，拍戲時常常激勵劇組士氣，還會買飲料請大家喝，藍葦華難忘拍片剛好遇到高雄淹大水延誤期程，陳淑芳常常以可愛的口吻對大家說：「撐一下就過去啦！大家加油！」

藍葦華（左）飾演國小代課老師，「阿西」陳博正飾演校長，兩人一起宣傳電影《期末考》。（羅永銘攝）

現實生活中，藍葦華的阿嬤也對他疼愛有加，小時候總是私下塞糖果和零用錢給他，他表示家裡以前開福壽店，「印象中有一次大半夜有人來家裡敲門，對方說家中有人車禍過世，阿嬤就帶著當時8歲的我趕去現場，我還當阿嬤的小助手幫忙整理遺體」。

阿西的老婆開宮廟，他說自己是「天公囝仔」，在高雄拍《期末考》時，其他演員都遇到水災，只有他拍的那5天，每天都陽光普照，他笑說：「神明的部分老婆比較懂，她是專業，我就專心演好戲。」他透露某次拍《粽邪2》的時候，會通靈的老婆突然要求陪他去現場，一問才知道原來老婆覺得拍攝場地很陰，所以陪阿西去拍戲，替老公設下結界作法保護他。

阿西在《期末考》飾演校長，表示和《終極三國》中的「董卓校長」不一樣，「《期末考》中希望帶給觀眾省思，《終極三國》裡是黑色搞笑」，他透露未來接戲標準是「太辛苦的戲不接」，是否夜戲就不接？他說：「我是夜貓子，越晚越有精神，常常都到白天才睡覺，太早的我不接，早班對我來說是悲劇，晚班我會閃閃發光！」