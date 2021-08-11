中央氣象局表示，明(12日)起台灣附近吹西南風，中南部有陣雨或雷雨，周五、周六雨勢較大，北部及各地山區午後仍有雷雨，類似天氣將持續一周；此外，天氣職人吳聖宇在臉書表示，在換日線附近的熱帶低壓TD-16W有可能進一步發展成今年第12號颱風「奧麥斯」，午後雷雨發展恐將更旺盛。

第12號颱風「奧麥斯」恐生成 移動路徑曝光！氣象局最新說明｜2021.08.11

氣象局表示，明天(12日)各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其各地山區及大台北地區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率，此外金門、馬祖及南部地區偶有零星短暫陣雨或雷雨；溫度方面，各地高溫31至34度，中午前後感受較為悶熱。

太平洋高壓西伸，天氣型態以午後雷陣雨為主，近地面環境風場為西南風到偏南風。(圖/氣象局)

周五、周六(13日、14日)台灣位於高壓邊緣、水氣稍多，清晨到上午間中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，午後對流發展起來仍會有劇烈天氣。

11至12日定量降水預報。(圖/氣象局)

下周日至下周三(15日至18日)太平洋高壓籠罩，天氣穩定，各地為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，以山區或近山區的平地為主，清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。19日至21日東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

在換日線附近的TD-16W有可能進一步發展成今年第12號颱風奧麥斯。(圖/截自臉書 天氣直人-吳聖宇)

天氣職人吳聖宇在臉書表示，在換日線附近的TD-16W有可能進一步發展，若是達到颱風等級那就是今年第12號颱風奧麥斯，路線上大致是沿著高壓邊緣往西移動，未來會移動到何處值得觀察。