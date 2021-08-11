新北市林口1間包子店日前收到6月初至8月初的電費單，竟高達38萬多，讓店家PO文質疑台電抄錯電錶，無奈說「包子要賣多少才能賺得回電費」；據台電資料，一般小商家用戶7、8月平均電費約在6千初，網友因此笑稱「店裡是住皮卡丘嗎？充電要10萬伏特」、「電錶應該轉得比DJ唱片盤還要快」、「您是掛肉包挖比特幣嗎」。

該店家在臉書「爆料公社」上發文表示，他所經營的包子店鋪日前收到從6月4日至8月6日的電費單，用電種類為營業用電，離譜的是流動電費竟高達387064元，加上其餘的費用，總共需繳387219元，讓他無奈地PO說道「包子要賣多少才能賺得回電費，不知道是不是台電抄錯電錶」。

新北市林口1間包子店日前收到6月初至8月初的電費單，竟高達38萬多，讓店家PO文質疑台電抄錯電錶，無奈說「包子要賣多少才能賺得回電費」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店家將電費單照片PO出，上頭清楚記載尖峰度數高達46920、離峰度數高達49000，合計高達約9.5萬度；有網友分析說「9.5萬度電，等於一天1580度，一小時65度，你的電錶應該轉得比DJ的唱片盤還要快！」

其他網友則留言說，「你這是開了分享給整條街的鄰居使用吧？」「店裡是住皮卡丘嗎？充電要充100000伏特的確蠻多的」、「我以前開照相館，機器用220的電，就算兩部20噸冷氣同時開，一個月的電費也不超過6萬，38萬是開多大間的包子工廠啊」、「您是掛肉包挖比特嗎」、「肯定是包子界台積電，您包子裡是包晶片嗎？」

台電公布小商店用戶每月平均用電度數及電費與去年同期比較結果，可以看出一般小商家用戶7、8月平均電費約在6千初。（取自台電網站）

據悉，若民眾有用電度數疑慮，對電費有質疑，可以至24小時的客服中心詢問電線路設備維修、停復電查詢、電費及業務查詢、受理用電申請等，若真的發現有竊電事實，也可以撥打電話做竊電檢舉。