《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，雖然2020年全球遭受新冠肺炎（COVID-19）嚴重影響，但美國空軍主導開發的設備仍繼續大賣，2020年出口總額較2019年增加逾45%，且2021年還可能進一步上升。

在年度「生命週期工業日」（Life Cycle Industry Days）線上研討會中，主管美國空軍對外軍售（FMS）事宜的安全援助與合作處（AFSAC）處長布魯克鮑爾（Brian Bruckbauer）准將告訴《空軍雜誌》，該軍種2019年對外軍售金額為170億美元（約新台幣4733億元），2020年增至248億美元（約新台幣6905億元），而今年截至6月30日已達79億美元（約新台幣2200億元），估計至年底應會超過2020年。

布魯克鮑爾指出，雖然新冠肺炎在全球大流行，但目前經濟狀況影響較嚴重者，多是以觀光為最主要產業的國家，美國空軍的主要軍售夥伴並未受到太大影響，因此對外軍售「仍然活躍」；他透露，目前還有約410億美元（約新台幣1.14兆元）的對外軍售案「蓄勢待發」，只待海外客戶確定合約便將開始執行。

《空軍雜誌》表示，大多數對外軍售與F-35、F-15、F-16戰機、A-29攻擊機、MQ-9無人機和各式彈藥有關，空軍安全協助與合作處還與美國國防後勤局（DLA）合作，處理與軍售案有關的零備件、後勤與維持等事宜。

美國軍售制度包括對外軍售和直接商售 （DCS）2種管道，前者須向美國政府支付額外費用，其會擔任中介並負責監管合約執行；後者則讓外國客戶直接與武器製造廠商交涉，美國政府不擔負責任。