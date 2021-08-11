美國海軍的T-45「蒼鷹」(Goshawk)教練機已服役30多年接近壽限，加上飛機性能可能不符未來戰機訓練之需，因此已有更換新教練機的計，目前至少3個製造商提出的教練機是潛在的選項，包括波音的T-7A、洛克希德馬丁公司的T-54A，以及義大利李奧納多的M346。

戰區(The Drive-Warzone)報導，兩家美國製造商證實，他們將競爭T-45的接替者，波音公司將會把T-7A 紅鷹教練機改成海軍版本，它已獲得美國空軍下一代噴射教練機的合約。與此同時，洛克希德馬丁公司將再拿出與韓國航空航天工業公司 (KAI) 合作生產的T-50A。這兩種噴射教練機都是超音速的，假如入選，那將是美國海軍首次獲得超音速高級教練機。

既然T-7A已被選中為美國空軍的教練機，，那麼它同樣被海軍選上的機會較高，不過由於T-7A目前還沒量產，而T-50A已服役10年，因此它可能有較快供應的優勢。

根據波音公司去年4月流傳的一份資料，波音將海軍版紅鷹暫時定名為「 T-7B」，每小時的飛成本為 7200 美元，這金額相當划算，目前T-45C每飛行小時飛行成本為 10700 美元，這是因為機體年事較高，維護成本增加所致。

波音表示，T-7B「海紅鷹」會增加內部燃料容量，而翼尖增設派龍架，可以安裝模擬的AIM-9X 飛彈，或是ACMI空戰演練儀，也可安裝紅外/光電搜索追踪系統(IRST)。駕駛艙採數位可替換式設計，能夠將操作系統改成F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，或是F-35C的模式，使飛行學員熟悉一線戰機的操縱方式。

另一個競爭者T-50可能還做不到這樣的設定，洛克希德馬丁僅說，該公司可以對基礎 T-50A 進行適度修改，以滿足海軍教練機的性能要求。

戰區認為，未來的海軍教練機可能不一定要像T-45 那樣，具備在航空母艦上起降的能力，很可能僅用陸地模擬的方法來取代，讓飛行員熟悉艦載操作的基礎知識即可。

海軍更換 T-45已逐步成為優先事項。目前T-45仍有194架在使用，曾計劃在 2018 年退役，不過因為預算排擠，決定延長至 2042 年。 但是2016~2017 年之間，T-45傳出好幾起供氧問題事件，飛行員抱怨吸不到足夠的氧氣，甚至拒絕再上飛機受訓，最後查明原因，是供氧設備的水氣過濾系統劣化所致。

目前，海軍還沒有公開提出新教練機的競標案，也就不確定何時購買新教練機。但是，海軍曾表示，希望在 2028 年左右開始更換最早批次的T-45。而波音公司動作也很多，很可能在 2025 年 6 月就向海軍交出第1架T-7B的樣機。