東京奧運中華隊選手帶回佳績，回來後活動行程邀約相當多，今天晚間富邦集團和台灣大哥大邀請舉重郭婞淳、柔道楊勇緯、高爾夫三位好手潘政琮、徐薇淩及李旻參加線上慶功會，在主持人及球迷鼓勵下，楊勇緯開金口獻唱電影「你的婚禮」主題曲「不遺憾」，讓「楊太太」們直呼耳朵懷孕。

經過奧運銀牌的榮耀加上帥氣外型，讓楊勇緯人氣飆漲，IG追蹤人數已經突破40萬，他坦言還是不習慣受到這麼多關注，很感謝大家這麼喜歡他，也希望透過這次機會，讓更多人認識柔道，接下來他放眼2024巴黎奧運，未來從選手退役後，也想擔任教練把所學及經驗傳承。

今天的線上慶功會氣氛輕鬆，也讓選手們回覆粉絲提問，楊勇緯分享了自己些的食物是巧克力、榴槤，也未被問休息時的娛樂，他表示比較常從事像是看電影之類的靜態活動，也被拱唱歌，最後唱了最近比較紅的「不遺憾」，讓粉絲聽了大力稱讚。