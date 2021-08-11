電影《小藍》由新銳導演李怡芳執導，《⾎觀⾳》、《天橋上的魔術師》製⽚林仕肯擔任監製，11日挑選吉時舉行開鏡儀式，主創團隊率領眾演員一同出席：曾以《你的孩子不是你的孩子—孔雀》入圍金鐘獎迷你劇集電視電影新進演員獎王渝萱、以脫口喜劇身份「涵冷娜」深受年輕族群喜愛的劇場影視雙棲演員許乃涵，結合型男演員周詠軒、張洛偍將帶來突破形象的演出。

初次擔任長片女主角即挑戰情慾題材，王渝萱分享劇組有安排情慾動作課，讓演員雙方在彼此信任下碰觸彼此的身體，能夠更安心的去表演，也希望能與小藍一起體驗面對自己的過程。戲劇經驗豐富的許乃涵則是挑戰一個不同於大家認知的媽媽角色，跳脫戲劇裡對媽媽的既定印象，還給了媽媽身為一個「女人」所獨自擁有的美麗、慾望跟哀愁。很期待這對母女在面對感情與彼此間碰撞出的火花。

李怡芳導演透過田調發現，數據顯示台灣性探索年齡層逐漸降低，甚至同樣的性探索行為，女性會受到更多的道德批判，不只是來自他人，有時更是來自於自己。李怡芳導演表示：「當一個女人願意坦承說『對，我約炮，怎麼了？』，也許就是性自覺／自決的起點。」影集《性愛自修室》大膽而又有趣地以青少年的各種性困擾為主題，引發了全球熱議，期待《小藍》直面少女的情慾探索，成為少女們的台版性啟蒙電影。