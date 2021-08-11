大陸多地近日發生新冠疫情，據大陸國家衛健委公布數據顯示，截至8月10日24時，全大陸現有本土確診病例1060例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中研判，大陸的真實確診數字，會比通報出來的數目要高一點，理由是大陸的管制措施「包含大規模篩檢與道路管制」，此外再也拿不出其他的科學佐證。

陳時中一介牙醫，因為立場深綠、死忠支持蔡英文，因此換來衛福部長的官位，但是對公衛領域一竅不通，不管是防疫措施或是疫苗政策，只會奉承上意，但這些關乎民眾性命措施卻漏洞百出。一但碰到防疫和大陸有相關連動之處，陳時中只會膝反應式的批評大陸瞞報數字，顯示他根本對大陸的防疫根本沒有絲毫研究。

陳時中只點出表象：大陸許多省市實施「大規模篩檢與道路管制」，但背後代表什麼意義，陳時中答得上來嗎？甚至進而據此推論出大陸官方瞞報確診數字，這如果不是蓄意抹黑，只能解釋有人的腦子進水。

眾所周知，面對Delta病毒株在全球引起的新冠疫情2.0，大陸信奉「全數清零」策略，無法忍受有確診患者存在，只要病毒一露苗頭就嚴厲圍堵；而西方國家在新冠疫苗研發出來後，認為可藉由廣為施打疫苗建立起人群的免疫屏障，進而「與病毒共存」，把每天都有新冠確診數字的生活視為「新常態」。

正是因為大陸採取嚴格清零政策，所以只要某個城市一出現新冠確診者或無症狀感染者，政府就立刻畫出中高危險區，精確到街道、社區，而非像去年初的武漢疫情爆發之初，整個城市全部封鎖。

接著，大陸政府會針對這些中高風險區的民眾，實施核酸普篩。由於核酸檢測會有偽陰性的問題，所以篩一遍不夠，至少要篩過四、五遍，「應篩盡篩」，務求把所有隱藏的病例全都篩查出來。以這次疫情最嚴重的南京和揚州為例，被畫入中高風險區的民眾都經歷過至少五次核酸檢測。

再說嚴格的道路封控。以北京為例，日前停止大陸15個城市飛往北京大興國際機場的航線；全大陸中高風險城市開往北京的高鐵班次取消；除了河北和天津外，省際長途客運班車也停開。許多台灣媒體見狀，人云亦云下個聳動的標題：「北京祭出封城措施」，實在令人笑掉大牙。

北京為何會一再提高防疫措施？除了北京是首都、皇城、中央官員都在北京，出不得一絲差錯之外，另外一個很重要的原因，就是東京奧運閉幕後，北京2022冬奧進入倒數計時200天，必須確保明年二月的冬奧賽事屆時能順利安全舉行。

現在北京疫情尚屬零星低發，尚且有不少西方國家以政治因素為由發起抵制，如果再低估防疫，任由疫情野火燎原，演變成日本東京的嚴重程度，到時候誰還敢赴北京參賽、觀賽？

再以境外人士為例，抵達北京後必須隔離21天，在這21天內，每隔3至4天就要接受一次核酸檢測，有的是戳鼻子，有的是戳喉嚨，還有兩者一起來的。只要一發現核酸呈現陽性，就立刻送醫院進一步篩查。

之前在上海，尤其是廈門，三天兩頭就在台灣旅客集中隔離期間發現有人核酸呈陽性，送醫後確診。截至8月9日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例343例，其中有76例就是來自台灣，可謂「獨佔鰲頭」。

以上這些例子可以解釋什麼？可證明陳時中所說的，大陸要刻意瞞報確診數字？還是大陸要徹底消滅新冠病例？

但凡腦子正常一點的民眾，相信都會有正確的判斷。