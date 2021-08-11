大同（2371）11日董事會通過第二季財報，在新經營團隊入後，繳出轉盈成績單，大同第二季已擺脫去年及今年第一季虧損，單季每股純益0.35元，上半年每股純益亦達0.23元。

在合併營收方面，因少了尚志資產大同莊園建案交屋挹注，上半年139.77億元，年減16.5％，但整體毛利率24.69％，較去年同期24.54％提升，費用亦大幅減降，業內獲利4.07億元，去年同期提升2.2倍。

大同表示，大同集團現階段仍需認列中華映管公司損失，惟其損失已有收斂，在新經營團隊的努力下，其他轉投資公司營運亦見改善，尤其營收與毛利均有成長，費用降低，尤其本業已從去年各季虧損，轉虧為盈，上半年度獲利已達5.26億元，EPS為0.23元，優於去年同期的0.07元。

大同表示，考量集團於未來產業的佈局與長遠發展，董事會通過對子公司尚新、挺新能源分別現金增資3.6及3.7億元，並將於董事會通過後一年內，增加對子公司精英電腦持股，交易總金額不超過新台幣10億元內，預計將於本次董事會通過後視市價狀況執行。

精英今年上半年度雖虧損約1.25億元，但第二季因缺料及原物料上漲情形較為趨緩，第二季相較於第一季，已轉虧為盈。大同表示，大同與精英在國內外業務方面已有合作，雙方未來將積極發展AIoT解決方案、智慧交通、智慧醫療及代工等業務，為加速雙方未來在推動重大業務合作及決策，大同已取得精英本屆董事會三席董事席次，以策略投資考量，適度提高對精英持股，以擴大集團綜效並提升整體價值。