受惠疫情需求攀升、塞港事件頻傳，全球貨櫃海運深陷「一櫃難求」的情況，許多貨櫃航運公司下訂更多的船隻，以應對持續高漲的需求；隨著船隻訂單爆量，韓國造船巨擘現代重工藉機申請IPO，以籌得資金推動環保船舶科技研發項目。

綜合韓媒報導，現代重工（Hyundai Heavy Industries）已經連續3個月穩坐全球訂單最多的造船業者，且其今年1至7個月的累計訂單創下13年以來新高，據海運追蹤機構Clarkson Research Services數據顯示，韓國造船廠7月接獲181萬CGTs（修正噸數）的訂單，佔總訂單量401萬CGTs的45%；大陸則以177萬CGTs緊追其後，日本以40萬CGTs位居第3。

而今年1月到7月韓國造船廠接獲約1276萬CGTs的訂單，為2008年同期1550萬CGTs以來的新高紀錄。

隨著海運需求激增，全球船隻訂單爆量湧進，現代重工計畫趁勢申請IPO，擬於9月初以5.2萬韓圜至6萬韓圜的價格，發行1800萬股，打算募資約1兆韓圜的資金，而募得的資金將用於推動環保船舶科技研發項目，研發以氫能、氨能為燃料動力的船舶，以及其他環保能源項目。

市場對於其前景一片看好，該公司今年1至6月就接獲了價值約72.5億美元的訂單，已經超越原先今年整年的目標，然這些訂單將於1、2年後交付給客戶，才能產生實質獲利，此外，鋼板價格的上漲也將對造船廠的營利構成負面影響。