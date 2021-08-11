傳記電影《ENNIO： THE MAESTRO》（暫譯《50年⼀瞬間的魔幻時刻》）由國際知名導演朱塞貝托納多雷編劇執導，王家衛為監製之一，將於9⽉在第78屆威尼斯影展進⾏全球⾸映。本片為全球知名⾳樂⼤師顏尼歐莫利克奈的傳記片，他是20世紀最具影響⼒和最多產的⾳樂家之⼀，曾獲2項奧斯卡，更創作出500多⾸令⼈難忘的電影配樂。

本片製作歷時5年、橫跨歐美進⾏拍攝，透過⾳樂和檔案⽚段講述了⼀代⾳樂巨匠莫利克奈的⼈⽣故事和⾳樂奇遇。導演托納多雷訪問了70餘位世界頂級電影、⾳樂⼤師及藝術家，包括與莫利克奈合作過的王家衛、昆汀塔倫蒂諾、貝納多貝托魯奇、克林伊斯威特及布魯斯史普林斯汀等。

導演昆汀塔倫提諾評價莫利克奈，「我最愛的作曲家，不僅是電影配樂，他也可以⽐肩莫札特、貝多芬和舒伯特。」導演王家衛評價莫利克奈的⾳樂帶給⼈的獨特感受，「見⼭不是⼭，他的⾳樂是有旋律的映射，不⾔⽽喻的臺詞。」電影除了再現莫利克奈傳奇的⼀⽣，也將透過他所作曲的電影經典⽚段，讓觀眾真切感受到莫利克奈所塑造的經典⾳樂之永恆魅⼒。

莫利克奈鮮為⼈知的⼀⾯也將在這部電影中揭示，像是對國際象棋的熱情，與他的⾳樂有著神秘的聯繫，他的⼀些⾳樂直覺來源於現實中的聲⾳細節， 如《⻩⾦三鏢客》主題曲的靈感來⾃⼟狼嚎叫；⽽羅馬街頭抗議的罷⼯⼯⼈有節奏地敲打錫罐，激發了《According to Pereira》氣勢磅礡的主題曲創作。他對⾳樂領域的不斷開拓，從他多年來對⾳樂的持續熱愛，以及不斷創新的冒險精神中表露無遺。

導演朱塞貝托納多雷與莫利克奈相識30年，合作出「時空三部曲」（《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》、《真愛伴我行》）等經典電影作品，從故事到配樂都展現出了跨越時間的不朽魅⼒。此次托納多雷⽤光影將摯友莫利克奈的⾳樂⼈⽣再現銀幕，讓全球觀眾對這部影⽚充滿期待。

導演朱塞貝托納多雷表示：「我幾乎所有的電影都是和他⼀起製作的，更不⽤說我們嘗試製作未曾⾯世的紀錄⽚、廣告和項⽬。在此期間，我們的友誼⽇益鞏固。因此，⼀部電影接⼀部電影，隨著我對他作為⼀個⼈和⼀個藝術家的性格的理解越來越深，我⼀直在想，我能拍出⼀部怎樣的關於他的紀錄⽚。⽽今天，我的夢想實現了。」

「我想⽤這部影⽚向全世界喜歡他⾳樂的觀眾講述莫利克奈的故事，我的⽬的不僅是讓他告訴我他的⼈⽣故事，並談論他與⾳樂的神奇關係，⽽且還要搜索世界各地的檔案，以獲取莫利克奈事業⽣涯中最重要的電影製⽚⼈之間，無數過去合作的劇⽬採訪和其他⽚段。我將《ENNIO： THE MAESTRO》建構為⼀部視聽⼩說，它依賴於他創作⾳樂、劇⽬圖像和⾳樂會的電影⽚段，向觀眾介紹了20世紀最受歡迎的⾳樂家之⼀令⼈敬畏的存在和藝術⽣涯。」