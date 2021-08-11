報告中王惠美與蘇貞昌討論治水設施問題。(吳建輝攝)

行政院長蘇貞昌日前南下彰化市視察淹水災情時表示，天公伯很公平，人做得好就沒淹，做不好就淹，引起各界熱議。出身民進黨基層、前桃園縣議員吳寶玉的兒子黃薪哲指出，從件事情可以看出，蘇貞昌仍對總統大位念茲在茲，他更透露，大家看到蘇揆做的每件事，都會解讀成是想要選總統，他預估2022年之後蘇揆可能會有更多動作，且蘇現在還企圖挑撥和試探黨內諸侯。

黃薪哲11日在政論節目《新聞大白話》中表示，什麼時候行政院長的職權有包括天公伯想怎樣就怎樣？天災人禍都不是人民樂見的，蘇院長竟然說，因為你做的好，所以天公伯沒有給你淹水，天公伯要不要下雨，是蘇貞昌在決定的嗎？

黃薪哲指出，高雄市長陳其邁在黨內屬於英系，台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安則屬新潮流，而蘇貞昌雖然再2018年競選新北市長落敗，但他的民調受到蔡英文總統2020年勝選連任的影響開始回升之後，「我覺得不管他當院長還是到哪裡，日有所思，夜有所夢，每天都在想要怎麼選總統」，他故意酸，卻沒有明著講是誰，其實就是暗酸南部都做不好，但他這樣也是在稱讚台北市長柯文哲和桃園市長鄭文燦做的不錯。

黃薪哲透露，「大家在看他做的每件事情，就是在選總統而已啊」，2022選完之後，他絕對比現在更貼近基層 ，到時候又用一個方式說要傾聽民意，所以要再戰2024，現在就是先挑撥，比如副總統賴和鄭文燦，至於其他縣市長，如果聽話，蘇揆就不會卡預算；如果不聽話，還危脅到蘇揆的，明明預算3月要給你，就到明年3月月算還卡在那。

黃薪哲更說，現在做的每件事情，除了他嫡系派系內的立委提的案、拜託的事情，這些官員會認真之外，很多人請其他立委幫忙時，他們也很無奈，因為幫忙不到，現在就是順我者生，逆我者先等。