網紅安希是JKF女郎之一，身材嬌小卻有F罩杯好身材，是名副其實的小隻馬，在IG有超過123萬追蹤數，不時會在社群網站PO大尺度辣照送福利，日前她又曬出穿籃球衣的美照，大秀深邃事業線，讓網友看了直噴鼻血喊犯規。

照片中，安希披著一頭秀髮，手裡拿著一顆籃球，全身只穿著一件紅白色籃球背心，152公分的她穿著oversize，玩起「下衣失蹤」露出腿根，絕對領域若隱若現，尤其球衣的低胸設計，加上衣服沒穿好肩帶滑落，讓一對雪白豪乳呼之欲出，搭配她甜美笑容，同時兼具性感美及清純美。

安希球衣沒穿好又清純又性感，讓大批男粉喊犯規。（圖／翻攝自IG）

安希Po照的同時還發文寫下：「教我打球還是打我的球」，十分撩人，吸引大批男粉暴動留言「犯規 帶球撞人」、「什麼球 說清楚(?」、「可以報隊嗎」、「教練我想打籃球」、「不知道打兩顆球有沒有犯規」、「教練~我想邊教邊打」。

安希人氣火紅，曾受訪聊過自己的理想型，開出3大條件「笑起來可愛」、「寵物型男生」，「會聊天」也會加分，並坦言自己戀愛時曖昧期很快，可以接受一個禮拜就在一起，不喜歡拖太久，也能接受另一半大男人，但認為彼此應保留隱私，追得太緊反而會破壞感情。