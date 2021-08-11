（遠百攜手city'super、加拿大辦事處擴大舉辦睽違三年的加拿大展。圖／city'super提供）

防疫降級後，遠百攜手city'super、加拿大辦事處擴大舉辦睽違三年的加拿大展；遠百總經理徐雪芳身兼city'super董事長，11日在開展時表示，防疫還是高規格進行，但遠百拓展新店不停歇，包括遠百竹北店將於12月以客家風格空間氛圍開幕，而台北西門寶慶店打掉重建計畫將於明年啟動，目前設計團隊已確定「日建」負責。

徐雪芳強調，竹北店延至12月開幕，主要是電梯等進口設備因疫情卡貨櫃而延遲進台時間，而為趕上12月開幕，竹北店相關消防安全檢查都在申請中；她指出，竹北店全棟購物中心風格皆以在地客家文化為基調，外觀客家傳統土樓與三合院建置不同於其他遠百店型，且遠百包括板橋大遠百、台中大遠百與信義A13等大店，無論外觀與內裝均各具特色，且兼具數位零售機制，像是去年初開幕的信義A13就有一整個大稻埕氛圍的美食大街，而遠百竹北店更擴大為兩個樓層，幾近大三倍、約2000多坪美食特色大街，將集結逾40個大櫃，涵蓋餐飲美食與居家生活趣味店等。

而年底開完竹北店，接下來就是籌備改建台北寶慶店，徐雪芳指出，目前設計團隊甫確定由日本「日建」負責，就等畫圖，預計將興建一座挑高空間約12樓層大店。

徐雪芳亦強調，下半年百貨景氣會愈來愈好，除了各店活動陸續恢復，像是加拿大美食物產展等，接下來政府的振興五倍券推出，亦讓業界期待；事實上在近三個月防疫升三級警戒期間，遠百全台餐飲在禁內用情況下，餐飲業績大砍七成，幾乎所有同業都一樣，而外帶外送等策略實施，餐飲業者也只能保住三成業績，也讓遠百業績跟著減，六月業績約五成，七月業績減四成，但八月一開放餐廳內用，雖有條件開放內用，但業績帶動已回復二成，可見餐飲仍是吸客主力，未來也不會縮減餐飲比例。

而除了全台各店恢復實體開展活動，遠百促銷活動亦積極展開，除了八月起年中慶外，本週將加碼推出超級年中慶，不僅全館5000送500，刷11家銀行滿萬再加送400元，回饋高達14％！