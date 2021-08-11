新加坡政府11日上修2021年經濟成長預測，主要因為疫苗覆蓋率高讓星國疫情回復穩定，協助維持經濟活動熱絡。

新加坡貿工部預估2021年國內生產毛額（GDP）將擴張6％至7％，相較於前次預估的成長4％至6％。

貿工部表示，2021年下半年新加坡經濟預期將持續復甦，出口產業將給予經濟強力支撐。拜疫苗覆蓋率提升所賜，星國逐漸解除國內防疫措施和放寬邊境管制，將能支持消費性產業復甦，並緩解部分倚重海外移工產業的勞工短缺壓力。

不過貿工部亦表示，全球放寬旅遊限制的態度審慎，將抑制觀光與航空相關產業的成長。

新加坡是全球施打疫苗進度最快的國家之一。根據新加坡衛生部數據顯示，截至9日，大約72％的民眾已經完成疫苗接種。疫苗覆蓋率高也讓新加坡政府近日開始放寬部分防疫措施。

新加坡上半年經濟表現強勁，亦支撐政府上修全年經濟預測。2021年上半年GDP年增7.7％，升幅超越市場預期。值得一提的是，星國第二季GDP年增14.3％，創下11年來最大升幅紀錄。

新加坡上修2021年經濟成長預測並不令市場意外，多數民間經濟學家早已上調星國的GDP預測，預估成長率在6.3％至7.5％之間。

貿工部表示，雖然Delta變種病毒導致全球確診案例持續攀升，但美國與歐元區等主要先進經濟體的疫苗接種提升，有助刺激海內外需求。

星展銀行（DBS）資深經濟學家席亞（Irvin Seah）表示，全球經濟展望好轉意味著新加坡出口導向的製造業將持續擴張。除了電子業外，製藥、精密工程和交通工程等領域，未來幾季可望有強勁表現。

貿工部同時表示，多項風險可能拖累全球經濟成長腳步，包括疫情發展、通膨高於預期，以及大型經濟體地緣政治不確定性等。