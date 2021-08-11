美國白宮11日宣布，總統拜登將於12月9日、10日邀請民主國家元首、公民領袖，以及慈善事業和私營部門領導人，參加線上「民主峰會」，共同商討如何應對民主所面臨挑戰。

白宮11日發布聲明稱，這場峰會「將激發跨越三大主題的承諾與倡議，包括抵禦獨裁主義、打擊貪腐，以及促進對人權的尊重」。

拜登還計畫1年後再舉行第二次面對面峰會，以「展現他們兌現承諾的進度」。

白宮方面並未詳細說明哪些國家受邀參加峰會。但這場峰會被視為20國集團（G20）的替代選項，也是對北京的挑戰。

在G20中，經濟大國說話較有份量，且其成員國包括中國和沙烏地阿拉伯等專制政權。該組織將於10月底在義大利舉行會議。

聲明說：「拜登總統曾說，這個時代最大的挑戰就是證明民主國家可以透過改善各自人民的生活，並解決廣闊世界面臨的首要問題，來實現目標。」

白宮形容，這兩次峰會將是「世界領導人相互傾聽並聽取本國人民意見，同時分享成功經驗、推動國際合作，以及誠實討論民主挑戰的機會」。