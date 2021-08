「肉體恐怖大師」大衛柯能堡即將強勢回歸大銀幕!暌違多年,驚悚名導大衛柯能堡今年在影壇特別活躍,不但在美國驚悚影集《Slasher: Flesh and Blood》客串一角,更在上週宣布於今年夏天在度假勝地希臘開拍科幻驚悚新片《Crimes Of The Future》(暫譯:未來犯罪),讓全球粉絲都期待大衛柯能堡將如何呈現其招牌驚悚風格震撼世人。

提到這位勇於在封閉時期就率先突破世俗道德觀念的傳奇大師,就絕對不能錯過其驚世駭俗之作《超速性追緝》、世紀傳奇禁片《裸體午餐》,電影將在8月20日於光點華山電影館獨家獻映。其中,《超速性追緝》的離奇性愛場面當年「驚」豔無數觀眾,當年在坎城影展首映之後,連《教父》導演法蘭西斯柯波拉都相當反感,甚至阻擋評審團為該片頒發金棕櫚獎,最後破天荒頒發出坎城影展第一座評審團特別獎。

多年後大衛柯能堡忍不住向媒體自爆,遭到法蘭西斯柯波拉帶頭排擠,他和柯波拉在各大影展上相遇時,對方第一句話永遠是辛辣嗆聲:「記得我們頒了這座獎給你。」檯面下兩人也不斷針鋒相對,成為影壇一大軼事趣聞。

有趣的是,《超速性追緝》除了可看到演員完美演繹一群車禍狂熱份子如何透過飆車達到性高潮,片中和詹姆斯史派德共演床戲的羅珊娜艾奎特甚至透過英國知名媒體《衛報》問導演為什麼把她的「噴乳橋段」給剪掉了,讓大衛柯能堡笑回:「拍攝那場床戲時,在攝影機鏡頭前突然噴出一道大量乳汁,這超級勁爆的啊!我們都對這場戲感到興奮,但實際上這個角色沒有懷孕、更沒有在哺乳期,所以很可惜地必須刪減。」

他更強調,剪掉這段畫面不是因為分級審查,「我真的認為那是一個偉大時刻,我超愛的,而且她的胸部在那幾場戲的突出表現也很讚,她絕對不需要隆乳!」發言相當直率。