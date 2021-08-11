台灣精品首次進軍國際做公益！經濟部國際貿易局今日宣布「愛無界 台灣精品」活動，從9月1日起跑。國際公民可針對「社會關懷」及「環境保護」兩大主題提案，內容必須納入台灣精品結合。前三名可各得15萬美元執行費與1萬美金獎金，合計1300多萬台幣，助提案者回國執行方案，提升社會或環境。

貿易局今日舉辦「愛無界 台灣精品」全球公益活動國際記者會，政務委員唐鳳、諾魯、史瓦帝尼等邦交國駐臺代表出席力挺，還有越南、宏都拉斯、印度、韓國等多國網紅，透過影片表達支持。

台灣精品產品有數千個，經濟部不斷苦思能否有不同方式向國際認識它們，因此才擬定這項全球性大型跨年度公益活動。愛無界以「社會關懷」及「環境保護」為兩大主題，公開向全球民眾廣徵創意提案。只要能運用台灣精品及服務提出解決方案，在提案國幫助當地環境及社會者都可參加。

收件從9月1日起到10月31日止，屆時會評選出3個最佳提案，提案人可獲得1萬美元獎金，每案有15萬美元的執行費用，能回去該國落實計畫。

貿易局表示，各國提案需以上述兩大主題為主，內容必須跟台灣精品有連結。舉例如果某國偏鄉地方想做數位建置，把台灣精品之一的華碩電腦納入計畫內，如此就符合標準。

本活動經費獲有29家台灣精品企業贊助，包括上銀科技、凌群電腦等國內上市櫃知名公司，還有中小企業等。貿易局強調，得獎者經濟部後續也會透過駐外單位，監督計畫落實程度。