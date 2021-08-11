美國7月消費者物價指數（CPI）年增5.4%，小幅高於預期，且略高於前值0.5%；7月核心CPI年增4.3%，基本符合預期，隨著物價漲勢趨緩，激勵市場信心大振，美股早盤4大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點，標普500指數漲約2%再創新高。

截至台北時間21點52分，道瓊工業指數上漲217.16點或0.62%，暫報35481.83點；那斯達克指數上漲1.30點或0.01%，暫報14789.38點；標普500指數上漲11.35點或0.26點，暫報4448.10點；費城半導體指數上漲1.01點或0.03%，暫報3359.88點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠下跌2.01美元或0.28%，暫報707.98美元；台積電ADR下跌0.2美元或0.17%，暫報116.16美元；聯電ADR下跌0.01美元或0.11%，暫報10.82美元。