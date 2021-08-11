華為心聲社區近日轉發華為創辦人兼總裁任正非2016年時簽發的郵件「華為到該炸掉研發金字塔的時候了」。公司研發人員在這篇文中表示，華為在軟體研發領域的確存在不少問題，這些問題導致華為的IT軟體產品品質比較低下、開發效率低、產品交付週期漫長，很是讓人痛心。

中國證券報引述文章指出，「華為到該炸掉研發金字塔的時候了」作者是署名為泥瓦客的華為員工，該篇貼文是其關於華為公司軟體研發效率與品質提升的思考。任正非簽發的這篇文章報送華為董事會成員、監事會成員，主送華為全體員工，郵件簽發時間為2016年8月5日，華為時隔5年在2021年8月再度轉發這篇文章。

華為日前公布2021年上半年業績顯示，公司實現銷售收入人民幣（下同）3204億元，淨利潤率為9.8％。但消費者業務受到明顯影響，華為在期內消費者業務收入為1357億元，年減46.95％。

報導指出，華為目前正試圖加強軟體能力，希望進一步利用軟體能力的提升來減少對晶片的需求和依賴，同時提升產品的競爭力。