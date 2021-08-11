將在9月10日在台上映的電影《綠騎士》，找來《漫漫回家路》金獎提名男星戴夫帕托（Dev Patel）飾演男主角「高文爵士」，他在片中踏上英勇無畏的宿命冒險長征，定義了自己的騎士精神。

導演大衛羅利透露在大學一年級時，讀到了《高文爵士和綠騎士》這個詩篇：「我喜歡這個年輕人如此荒謬的賭注，致力於一場勝利的代價，就是正在失去自己的生命。」不過他當時並無法完全理解這首詩篇，為什麼可以流傳如此久遠。直到2018年，他在創作迪士尼電影《尋龍傳說》的過程中，開始構思出這個冒險史詩故事，於是決定重新閱讀《高文爵士和綠騎士》，並進行劇本改編。

他對此補充：「原始文本是如此豐富，充滿意義與象徵，以至於可以對它進行十幾種改編，卻仍然無法完整傳達出他的全貌。它反映出原始詩歌中涵蓋的價值觀，同時也對於如何將這些價值觀具體化，還有如何讓它在我們的文化中產生共鳴、產生疑問。」這也讓他決定放入基督教與異教之間的張力，同時努力使這個14世紀的故事，在現代產生共鳴。也因為他以驚人的洞察力，完美重現出原著的世界觀，也讓他獲得「本世紀偉大導演的誕生」盛讚。

《綠騎士》是由曾發行過《宿怨》、《仲夏魘》、《月光下的藍色男孩》、《夢想之地》等眾多經典佳片，並被譽為「金獎製造機」的「A24」所發行的最新作品。將成立宗旨擺在「打造擁有獨特視點電影作品」的A24，這回找來曾執導過《鬼魅浮生》、《尋龍傳說》等片，頗具個人風格的大衛羅利（David Lowery）擔綱編導，將《亞瑟王傳奇》中的經典篇章《高文爵士與綠騎士》進行改編，野心勃勃地呈現A24首部奇幻冒險史詩大片。