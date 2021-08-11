因出演知名影集《權力遊戲》中第一位征服龍后的「馬王」卓哥卡奧一角而展開星圖的傑森摩莫亞，除了接演DC 宇宙的「水行俠」讓他紅遍全球，在疫情肆虐的今年作品更是從不間斷。

從已上架的《查克史奈德之正義聯盟》、將於八月上映的電影《護女煞星》和年度期待大片太空史詩《沙丘》將在年底上映，不停歇的傑森摩莫亞，2021下半年就由 Apple TV＋ 《末日光明》第二季先拉開序幕。

擁有精實身材和硬漢形象的「水行俠」傑森摩莫亞，在《末日光明》中就算飾演看不見的部落領導者，武術依舊精湛過人，不只如此，面對失去家人的威脅、擔心和恐懼，情感的演繹和轉折都將讓觀眾看見與水行俠完全不同的傑森摩莫亞。

第二季故事接續第一季尾聲，世人認定由傑森所飾演的巴霸沃斯，因他的一對雙胞胎兒女擁有視力而認定他們是邪惡力量的化身，同時又有奸詐狡猾的弟弟，也就是由「毀滅者」戴夫巴帝斯塔所飾演的伊鐸沃斯，將其女擄走作為獻給女王換取權力的籌碼。

面對全面受到夾攻的巴霸沃斯，掙扎、糾結和痛苦取捨都將在壯麗的自然景觀下毫無保留地襯托出，感受末日後回歸原始的人類情感，究竟會走向樸實還是野蠻。

影集由《飢餓遊戲》系列導演法蘭西斯勞倫斯執導，《浴血黑幫》編劇史蒂芬奈特撰寫，透過兩人細膩豐富的取景和架構專業，劇組全數移師至加拿大北部，真實呈現末日後的原始、荒涼感。自然生存危機、惡勢力威脅和親兄弟反撲，精彩複雜的故事線、舒心的畫面景色和糾葛情感都能一次滿足。