徐薇淩東京奧運最後一回合打出零柏忌表現。（資料照／季志翔攝）

東京奧運參加女子高爾夫的兩位女將徐薇淩、李旻，私底下都是個性很可愛的女孩，今天晚上和女子舉重金牌郭婞淳、男子柔道銀牌楊勇緯、男子高爾夫銅牌潘政琮在贊助廠商邀請下一同進行線上慶功會，分享奧運場上場下的趣事。

這次東京奧運期間當地氣溫相當炎熱，李旻熱到頭都暈了，她笑說：「真的被熱到有點ㄎㄧㄤ掉，在場上跳舞還被拍到。」但李旻很開心代表國家參賽，「穿上有隊徽的服裝很榮幸。」

李旻透露，自己小時候學過鋼琴，現在因為要經常旅行比賽，她選擇方便攜帶的吉他作為自己新的音樂喜好，就會在飯店房間自彈自唱，而李旻和徐薇淩在奧運之前都在國外比賽、備戰，兩人奧運之後都選擇回台灣休息一陣子並看看家人，再回美國繼續努力，因此抵台後必須先隔離檢疫14天，兩人在在檢疫飯店是鄰居，李旻笑說自己常常會放音樂，從古典到種節奏的都聽，然後又會自彈自唱，常常會吵到剛好在睡覺的徐薇淩。

這次奧運徐薇淩住在選手村，室友是桌球女將鄭怡靜，徐薇淩說：「因為高爾夫運動比較個人，一開始我擔心我們會吵到彼此，不過我們相處起來好像是認識很久的朋友，怡靜也借我摸她的銅牌分享好運給我。希望3年後可以再戰巴黎奧運，我也會朝生涯首座四大賽冠軍努力。」

徐薇淩並說，這次也把握機會逛了選手村，「我不是在買紀念品，就是在前往紀念品店的路上，這次帶了8個行李箱回台。」徐薇淩還分享自己跟紀念品店員工換到的特殊徽章，「大家好像都跟其他國家選手換，但我發現可以跟商店店員換，還可以換到沒有販售的特別款。」