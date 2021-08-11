1名女外送員日前遇到企圖搭訕她的顧客，她說該顧客透過平台向她要LINE的ID，還說若她不給，顧客就不會下樓給錢，她最後無奈給了對方LINE ID為「@iing」，還特別叮囑晚一點再加，她事後PO出該LINE ID的本尊竟是「總統蔡英文」，笑說「我們是在工作不是來交友的耶」、「希望他跟總統聊得開心」。

1名女外送員投稿至臉書「外送師ㄟ543」表示，她日前送餐時遇到1名男性客人，對方疑似是看到她的照片後，就用外送平台傳訊息問說「姐姐妳很漂亮耶，可以加LINE嗎？」她則回覆不方便，沒想到對方竟說「妳不給LINE，我就不會出來付錢喔」，她最後實在沒辦法，只好給了對方1個「假的ID」，還特別叮囑晚點再加，對方看到ID後即說馬上下去取餐。

1名女外送員日前遇到企圖搭訕她的顧客，她最後無奈給了對方LINE ID為「@iing」，還特別叮囑晚一點再加，事後PO出該LINE ID的本尊竟是「蔡英文」。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

1名女外送員日前遇到企圖搭訕她的顧客，她最後無奈給了對方LINE ID為「@iing」，還特別叮囑晚一點再加，事後PO出該LINE ID的本尊竟是「蔡英文」。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

該名女外送員說，她給對方的LINE ID為「@iing」，她並在貼文處公開該ID搜尋之後得到的結果竟是「蔡英文」，竟是總統蔡英文的官方帳號；她事後PO文說「我們是在工作不是來交友的耶」、「各位女性以後遇到這種狀況就隨便給一個ID知道嗎，或給自家爸爸的」，最後還笑說「希望他跟總統聊得開心」。

不過也有其他網友質疑，外送平台應該不會讓客人看到外送員的資料或照片，質疑PO文真實性，「熊貓根本沒辦法看，客人是觀落陰嗎」、「他怎麼知道你很漂亮？不是還沒交餐點？」其他網友則笑說，「總統表示：為什麼要給我的」、「我遇過用對講機看我的耶，超不舒服」。